TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Yoo In Na dan Lee Dong Wook dalam Drama Korea Touch Your Heart, yuk simak sinopsis Touch Your Heart hari ini episode 8 Kamis 28 Mei 2020 di Trans TV dan tonton melalui live streaming Trans TV.

Tayangan Drama Korea Touch Your Heart setiap Senin sampai Jumat pukul 09.30 WIB di Trans TV.

Drama Korea Touch Your Heart dibintangi oleh Yoo In Na dan Lee Dong Wook.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea Touch Your Heart melalui live streaming Trans TV.

Berikut, tautan atau link live streaming Trans TV drama Korea Touch Your Heart.

Live streaming drama Korea Touch Your Heart Trans TV

Bagaimana sinopsis Touch Your Heart hari ini, Kamis 28 Mei 2020?

Dalam sinopsis Touch Your Heart hari ini episode 8, Pengacara Yeon memanggil Yoon Seo ke kantornya.

Ia menyesal karena tidak mengatakan sejak awal bahwa bekerja dengan Jung Rok sangat sulit.

Untuk itu, Pengacara Yeon menawari Yoon Seo beralih menjadi sekretaris Pengacara Choi.

• Sinopsis Touch Your Heart Hari Ini Episode 7 Rabu 27 Mei 2020 di Trans TV