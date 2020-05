VIDEO Ungkap Rasa Rindu Pada Sang Suami, BCL Posting Foto Ashraf Sinclair

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) mengenang sosok mendiang sang suami, Ashraf Sinclair.

Kini, terhitung 100 hari sudah Ashraf Sinclair pergi untuk selama-lamanya.

Seperti yang diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 lalu.

Kepergian Ashraf menyisakan duka mendalam bagi keluarga BCL.

Namun, perlahan BCL tampaknya mulai bisa mengikhlaskan sosok sang suami tercinta.

Hal itu terlihat dari foto yang diunggahnya saat merayakan Hari Raya Idul Fitri 2020.

Dalam unggahannya, tampak ia mulai bisa tersenyum.

BCL terlihat berpose bersama anak semata wayangnya, Noah Sinclair.

"Minal Aidin Wal Faizin.. Mohon Maaf Lahir Batin..," tulis BCL, Minggu (24/5/2020).

Rupanya lebaran tahun ini tak hanya dirayakan berdua saja

Namun, keluarga BCL hingga ibunda Ashraf Sinclair, Dida Sinclair juga turut merayakan lebaran bersama di Jakarta.

Mereka tampak kompak mengenakan busana bernuansa biru.

"When we have each other, we have everything.. Eid Mubarak!," tulisnya kembali.