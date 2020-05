Aisyahrini Bongkar Kisah Luna Maya Datangi Syahrini di Belakang Panggung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - pihak Syahrini akhirnya buka suara terkait isu cinta segitiga yang melibatkan nama Syahrini, Luna Maya dan Reino Barack.

Beberapa fakta dibongkar langsung oleh adik Syahrini, Aisyahrani dalam acara Hot Room Metro TV yang tayang pada Sabtu (30/5/2020).

Hubungan Luna Maya dan Reino Barack sendiri diketahui berakhir pada Agustus 2018.

Disebutkan oleh Aisyahrani, pada bulan Oktober 2018, Luna Maya pernah mendatangi Syahrini di belakang panggung.

Saat itu keduanya tengah mengisi satu acara yang sama.

"Tanggal 10 Oktober saya itu sama mantannya Reino itu, sama Luna itu satu acara bang.

Di stasiun tetangga, ulang tahun.

Nah Syahrini ini ngisi acara.

Luna WhatsApp saya, 'kalian di mana? Saya ke ruangan kalian ya'. Oh oke dong, nggak ada masalah karena siapapun bisa ke ruangan kita," cerita Aisyahrani.

Aisyahrani membeberkan, saat tiba di ruangan Syahrini, Luna Maya minta beberapa orang untuk keluar.

Luna mengaku ingin membicarakan hal penting.

"Di ruangan ada tim saya. Tim saya disuruh keluar, dia bilang dia mau ngobrol sama saya sama Syahrini.

Dia langsung directly bicara, 'kamu sama Reino ya?'

Kita bilang, 'oh nggak, komunikasi betul iya'. Bang, bayangin kita mencoba memediasi. Supaya ini ketemu ayo biar clear, mumpung Reino selalu WhatsApp Syahrini," jawab Aisyahrani lagi.



Diceritakan lebih lanjut, Syahrini sendiri baru putus dengan pacarnya.

Ia kemudian liburan ke London.

Di sana lah ia bertemu dengan Reino Barack.

Aisyahrani pun sudah menyuruh Syahrini untuk membuka hati karena saat itu Reino sudah bukan milik siapa-siapa.

Pertemuan Reino dan Syahrini itu nampaknya diketahui oleh Luna Maya.

Luna pun mengirimkan DM kepada Syahrini.

"Setelah keesokan mereka (Syahrini dan Reino) bertemu, Luna DM Syahrini. Bulan November tanggal 9 tahun 2018. Mungkin dia udah tahu. 'Seru ya di London sama Reino hehe salam aja dari saya, semoga kalian bisa bahagia'. Ada love merah, 'all the best'," beber Aisyahrani.



10 menit setelah mengirim DM tersebut, Luna Maya mengunggah IG Story 'teman makan teman lagi hits'.



Tahun 2016 Syahrini Bertemu Reino Barack di Las Vegas, Sebut Pertemuan Pertamanya



Syahrini mengakui bahwa ia pertamakali bertemu Reino Barack saat suaminya itu masih menjadi kekasih Luna Maya.



Pertemuan pertama Syahrini dengan Reino Barack terjadi di Las Vegas, tahun 2016.



Hal tersebut diceritakan sendiri oleh Syahrini dalam laman Instagramnya, Minggu (29/12/2019).



"Akhir tahun 2016 pertama kali berkenalan dengan pak Reino Barack di Las Vegas.



Di mana kita tidak akan pernah menyangka rahasia Allah SWT untuk menjodohkan kita berdua dengan cara yang indah," tulis Syahrini.



Reino Barack sendiri mengakui bahwa kedekatannya dengan Syahrini terjadi setelah putus dari Luna Maya pada 16 Agustus 2018.

Saat itu, Reino Barack mendatangi konser Syahrini yang bertajuk Jambul Khatulistiwa pada Kamis 20 September 2018 di Ciputra Artprenur, Jakarta Selatan.

Dari situ lah rasa kagum Reino Barack kepada Syahrini muncul.

Dari konser itu lah Reino Barack berhasil mendapatkan kontak Syahrini untuk melontarkan pujiannya.

"Sebenarnya awalnya saya dekat dengan adik Syahrini ya, Aisyahrani. Karena ada konser 10 tahun konser Jambul Khatulistiwa, saya ditodong lah beli tiketnya. 'Beli koh'. Orang marketingnya luar biasa lah," ungkap Reino Barack dalam konferensi pers pernikahan Syahrini dan Reino Barack, Minggu (10/3/2019).

Reino Barack awalnya ingin beli 10 tiket sekaligus. Di mana satu tiket dibanderol Rp 25 juta.

Namun karena sisa 2, akhirnya Reino Barack memborong 2 tiket sisa tersebut.

"Tadinya saya mau borong 10, tapi sisa 2. Tadinya pun saya tidak mau datang ke konser itu karena saya sebenarnya tidak tahu lagu-lagu istri saya," beber Reino Barack.

Tak berselang lama setelah konser Jambul Khatulistiwa itu, Reino Barack menikahi Syahrini pada 27 Februari 2019.

Sebelum hubungan keduanya diketahui publik, presenter Nikita Mirzani lebih dulu membocorkan awal mula kedekatan keduanya.

Saat memandu jalannya acara Pagi Pagi Pasti Happy Trans TV pada Jumat (16/11), Nikita membeberkan bahwa mantan kekasih Luna Maya itu pernah bawakan seutas bunga untuk Syahrini.



"Dan waktu itu memang Reino Barack nonton secara langsung konsernya Syahrini dan membawa bunga langsung sendirian,' beber Nikita Mirzani.

Nikita menuturkan lebih lanjut, konser tersebut digelar setelah Luna Maya dan Reino Barack putus. (tribunjateng.com/jen)