Download Lagu 'Sour Candy' Lady Gaga feat BLACKPINK, Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak cara download atau unduh lagu 'Sour Candy' Lady Gaga feat BLACKPINK.

Lagu Sour Candy dinyanyikan Lady Gaga feat BLACKPINK.

Lagu Sour Candy masuk dalam album CHROMATICA Lady Gaga.

Audio musik Lagu Sour Candy dinyanyikan Lady Gaga Ft BLACKPINK dirilis di YouTube Mein 2020.

• Heboh Lagu Keke Bukan Boneka Geser Lady Gaga dan BLACKPINK, Kekeyi Disebut Contek Rinni Wulandari

• VIDEO Rinni Wulandari Tak Terima Disebut Pansos oleh Kekeyi

• Download Lagu MP3 Snoop Dogg Full Album15 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Young, Wild and Free

• Download Lagu Ku Puja Puja Kalia Siska, Lagu Baru Kalia Siska MP3

Lirik Lagu Sour Candy Lady Gaga Ft BLACKPINK

(Opening JENNIE)

So-sour candy

(So-sour candy)

I'm sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah