Kondisi Artis Feby Febiola yang Terbaring Lemah di RS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lama tak ada kabarnya, artis senior Feby Febiola bagikan kabar kurang menyenangkan.

Di tengah pandemi virus corona ini, Feby justru harus terbaring di rumah sakit.

Lewat unggahan di Instagram pribadinya pada Kamis (28/5/2020) kemarin, Feby membagikan potretnya di rumah sakit.

Di saat yang lain sedang keranjingan menghibur diri dengan aplikasi pengubah wajah, Feby mengaku dirinya justru harus berfoto dengan baju rumah sakit.

Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Kamis (28/5/2020) Feby membagikan potretnya yang tengah berada di rumah sakit.

Dari unggahannya, tampak tangannya terpasang infus dan ia juga sempat mengenakan selang bantu pernapasan.

Disaat semua selfie pake face app, aku selfie pake baju Rumah Sakit," ungkap Feby Febiola.

Pamerkan foto selfie dengan baju rumah sakit di BaliMed Hospital, ternyata Feby akan menjalani operasi di tengah pandemi ini.

Ia akan menjalani operasi kista ovarium pada Jumat (29/5/2020).

"Siap siap buat operasi Kista Ovarium besok..doakan ya supaya semua lancar..#tetapoptimis #Godisgood," terangnya.

Sehari setelah menjalani operasi, istri Franky Sihombing ini akhirnya membagikan kondisi terkininya.

Dari unggahanya, Feby pun mengucapkan banyak terima kasih pada orang-orang yang telah memberikan dukungan dan mendoakannya.

"To the poeple in my life who make me smile, support me, and bring me joy, a big thank you (Untuk semua orang dalam hidupku yang sudah membuatku tersenyum, mendukungku, dan membawa kebahagiaan, terima kasih)," tulis Feby Febiola di Instagramnya.

Lewat keterangannya, ibu sambung Petra Sihombing ini mengungkapkan bahwa operasi yang dilakukannya pun sudah berjalan dengan lancar.

Ia pun memohon maaf karena tak bisa membalas satu persatu pesan dari orang-orang yang telah mendukungnya.(*

