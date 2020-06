VIDEO Keponakan Syahrini Nangis Tak Mau Pisah dengan Reino Barack

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Awalnya sempat malu, keponakan perempuan Syahrini, Ratu kini sampai menangis karena tidak mau pisah dengan Reino Barack.

Penyanyi Syahrini selalu menjadi sorotan publik, termasuk dengan kehidupan pernikahannya dengan Reino Barack.

Beberapa waktu lalu Syahrini dan Reino tampak mengunjungi rumah sang mama dan bertemu dengan Raja dan Ratu.

Ratu yang pada dahulu sempat malu-malu dengan keberadaan Reino Barack kini justru tak mau berpisah.

Pada insta story, Aisyahrani menunjukkan momen ketika Ratu menangis karena ditinggal Reino Barack pulang, Minggu (31/05/2020).

Awalnya Ratu baik-baik saja bahkan sempat mengucapkan salam perpisahan saat Reino akan pulang.

Namun tiba-tiba anak Aisyahrani tersebut lari ke kamar dan menangis.

Terlihat Ratu yang menangis sembari menyembunyikan wajahnya.

Reino Barack lantas menghampiri dan mengusap kepala Ratu.

"tadinya baik2 aja udah pamitan udah pelukan dan bilang 'ok uncle c u soon'.