Sinopsis Touch Your Heart Hari Ini Episode 12 Selasa 2 Juni 2020 di Trans TV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Yoo In Na dan Lee Dong Wook dalam Drama Korea Touch Your Heart, yuk simak sinopsis Touch Your Heart hari ini episode 12 Selasa 2 Juni 2020 di Trans TV dan tonton melalui live streaming Trans TV.

Tayangan Drama Korea Touch Your Heart setiap Senin sampai Jumat pukul 09.30 WIB di Trans TV.

Drama Korea Touch Your Heart dibintangi oleh Yoo In Na dan Lee Dong Wook.

Bagaimana sinopsis Touch Your Heart hari ini, Selasa 2 Juni 2020?

Dalam sinopsis Touch Your Heart hari ini episode 12, Jung Rok meminta Jaksa Se Won untuk menangani penguntit yang dia pukul pada saat dia mendapatinya menyerang Yoon Seo di apartemennya.

Opini publik mengenai Yoon Seo menjadi positif pada saat kebenaran mengenai penguntit.

Yoon Seo mendapati peran dalam drama dan Jung Rok melihat bagaimana masyarakat bereaksi pada Yoon Seo pada saat dia populer.