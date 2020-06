Nonton Drakorindo VIP, Download dan Streaming Drama Korea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Jang Na Ra dan Lee Sang Yoon dalam drama Korea, berikut sinopsis VIP dan simak juga cara unduh atau download drama Korea VIP.

Bagaimanakah sinopsis VIP?

VIP merupakan drama Korea terbaru yang tayang mulai 28 Oktober 2019.

Drama Korea VIP menjadi drakor terbaru Jang Na Ra dan Lee Sang Yoon.

Sedangkan skenarionya ditulis oleh Haw Won.

VIP tayang di SBS setiap Senin dan Selasa pukul 22-00-23-10 KST.

VIP tayang menggatikan slot drama The Secret Life of My Secretary.

Drama ini bergenre misteri, melodrama.

Dalam sinopsis VIP, merupakan drama misteri tentang bangkitnya perempuan yang mengalami kesulitan di tempat kerja dan kehidupan pribadinya.

Park Sung Joon adalah pemimpin tim departement store VIP.