Pulang ke Malaysia, Mertua BCL Jalani Karantina hingga Kirim Pesan Menyentuh untuk Menantu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ibu Mertua Bunga Citra Lestari yang merupakan ibunda mendiang Ashraf Sinclair, Khadijah A Rahman Sinclair, kini sudah kembali ke Malaysia, Rabu (3/6/2020).

Ibu mertua BCL yang kerap disapa dengan sebutan Umi ini, memutuskan pulang setelah 3 bulan tinggal di rumah sang menantu, sejak sepeninggal Ashraf Sinclair.

Umi mengaku menghabiskan banyak waktu dan memiliki banyak momen bersama sang menantu dan cucunya, Noah Sinclair.

Sekembalinya ke Kuala Lumpur, Malaysia, Umi mengunggah sebuah hadiah pemberian sang menantu.

Ia mendapat Alquran dan sajadah sebagai hadiah spesialnya.

Meninggalkan BCL dan cucu di Jakarta pu terasa berat.

Umi pun berpesan agar Bunga dan Noah tak pernah putus untuk mendoakan mendiang Ashraf di dalam kubur.

Ia juga menantikan pertemuannya kembali dengan Bunga dan Noah, baik di Jakarta maupun di Kuala Lumpur.

Begini unggahan pertama Umi ibu mertua BCL:

#Bungamylove #thankyou for this #kor'an&sejadah #beautifulgift #to read #todoa #topray #toalways #love&remember Alm Ashraf. Al-Fatihah.