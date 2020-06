Ibunda Ashraf Sinclair Jalani Isolasi 14 Hari Sepulang dari Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah Sinclair atau akrab disapa Dida, pulang kembali ke negaranya Malaysia.

Dida pulang ke Malaysia setelah tiga bulan berada di Indonesia sejak meninggalnya Ashraf Sinclair.

Berada di Malaysia, Dida belum boleh pulang langsung ke rumah.

Ia harus menjalani isolasi selama 14 hari berkait pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah. Umi is back home in Malaysia now. In quarantine next 14 days before going home (Umi kembali ke Malaysia sekarang. Dalam karantina 14 hari ke depan sebelum pulang ke rumah)," tulis Dida dalam unggahan Instagram-nya, @dida_sinclair, dikutip Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

• 100 Hari Meninggalnya Ashraf Sinclair, Sang Ayah Tulis Kalimat Pilu

• Kang Gobang Tak Muncul Lagi di Preman Pensiun 4: Saya Bayar Utang

• Baim Wong Ungkap Alasan Takut Jadi Youtuber Nomor Satu Meski Disebut Sudah Kalahkan Atta Halilintar

• Permintaan Maaf Fizi pada Upin & Ipin Ditayangkan MNC TV, Ratingnya Langsung Naik Kalahkan Sinetron!

Sebab, Dida sebelumnya menghabiskan waktu selama tiga bulan di rumah menantunya, penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL) dan cucunya, Noah Sinclair, setelah Ashraf meninggal dunia.

"I'm grateful to spend so much time close to you and Noah and with your family too (Saya bersyukur menghabiskan banyak waktu denganmu dan Noah dan keluargamu juga)," tulis Dida.

"To spend whole month of Ramadhan, read Yasin together for Alm Ashraf and spent a most beautiful Eidil Fitri together (Menjalani sebulan Ramadhan, membaca Yasin bersama untuk almarhum Ashraf dan merayakan Idul Fitri terindah bersama)," tambahnya.

Lebih lanjut, meskipun merayakan Idul Fitri tanpa mendiang Ashraf Sinclair, Dida mengatakan, tetap merasakan kehadirannya di tengah-tengah hari kemenangan tersebut.

Kini, Dida berujar, waktunya untuk menghabiskan waktu bersama suaminya, Mohamed Anthony John Sinclair, dan anak-anaknya yang berada di Malaysia yang juga merindukannya.