Pasar Tradisional di Tuba Siap Menuju New Normal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MENGGALA - Juri bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tulangbawang Fathoni menegaskan, pemkab setempat telah menyiapkan tujuh sektor untuk menuju new normal atau tatanan kehidupan baru pasca Covid19.

Fathoni, yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Tulangbawang, mengatakan, ketujuh sektor yang disiapkan new normal adalah sektor tempat ibadah, pariwisata, perhotelan, restoran, transportasi angkutan umum, pasar tradisional, dan pusat pelayanan umum pemerintahan.

"Sektor itulah yang kita persiapkan menuju new normal. Intinya saat ini kita sedang menyiapkan untuk menuju tatanan baru," ujar Fathoni, via ponselnya, usai sosialisasi menuju New Normal di Pondok Pesantren Nurul Fatah, Sabtu (6/6).

Bati, sapaan akrab Fathoni, menjelaskan, persiapan menuju new normal perlu dan penting untuk dilakukan, bilamana Kabupaten Tulangbawang, mendapat rekomendasi, izin dan perintah Presiden atau Gugus Tugas Pemerintah Pusat untuk melaksanakan new normal.

"Persiapan ini penting untuk dilaksanakan sejak dini. Sambil menunggu perintah new normal dari Presiden. Intinya kita telah menyiapkan sejak dini," tutupnya. (end)