TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Suzuki Ertiga Juni 2020, mulai Rp 125 juta.

Berikut harga mobil bekas Suzuki Ertiga Juni 2020 sebagaimana dilansir laman GridOto, Selasa 9 Juni 2020.

Cek varian, tahun, spesifikasi, dan harga mobil bekas Suzuki Ertiga Juni 2020 di bawah ini.

Ertiga GX A/T 2014 1.400cc Rp 125 juta

Ertiga GL Facelift M/T 2015 1.400cc Rp 130 juta

New Ertiga GL M/T 2016 1.400cc Rp 136 juta

New Ertiga GX A/T 2017 1.400cc Rp 140 juta

All New Ertiga GL M/T 2018 1.500cc Rp 162 juta

All New Ertiga GX A/T 2018 1.500cc Rp 174 juta

Harga Honda Brio Juni 2020