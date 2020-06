Download Lagu 'Lit' LAY, Video Klip Lit Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Lit dinyanyikan LAY dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Lit dan video klip Lit dalam artikel ini.

Lay Zhang Yixing EXO merilis lagu terbarunya yang berjudul Lit, lagu tersebut menduduki trending musik YouTube dengan jumlah penonton 7 kali tayang.

Berikut lirik lagu Lit - LAY

Look at me good

You make an answer

Look at me good

You know what I'm saying

Want to knock me down

What do you want from me

They got all eyes on me

Lotus

Standing on the next level

Be ready, to get my title

Not noticing any filth

The lotus that live in the silt but not imbrued

I'm still walking the path

But never turned back

Heading towards the next level

Now we go

Take take take

No one beat me down

Take take take

Play another round

Take take take

Can't knock me down