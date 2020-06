Tahu Diidolakan Tiara Andini Setelah Putus dengan Cassandra Lee, Ini yang Diungkapkan Randy Martin

TRIBUNALAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Setelah menjalin hubungan lama, jalinan asmara Randy Martin (21) dan Cassandra Lee (19) berakhir sejak pertengahan tahun 2019 lalu.

Kandasnya hubungan mereka diketahui dari unggahan Insta Story Cassie- sapaan akrab Cassandra Lee pada Oktober tahun lalu.

Cassie mengucapkan terima kasih atas cinta yang selama 3 tahun 9 bulan bersama Randy.

Artis kelahiran Jakarta, 15 Maret 2001 ini juga mendoakan yang terbaik untuk pria yang kini dianggapnya sebagai teman.

"Thank you. For being my best friend.

But also my boyfriend of 3 yrs and 9 months,

It's been amazing and it's been intense.

I hope life treats you well my friend,"

(Terima kasih, sudah menjadi sahabat.

Juga menjadi kekasih terbaik selama 3 tahun lebih 9 bulan.