Download Lagu When We Were Us MP3 Super Junior K.R.Y, Video Klip When We Were Us

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu When We Were Us dinyanyikan Super Junior K.R.Y dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu When We Were Us dan video klip When We Were Us dalam artikel ini.

Lagu When We Were Us yang dinyanyikan oleh Grup sub unit Super Junior K.R.Y telah dirilis pada 8 Juni 2020.

When We Were Us merupakan judul lagu utama sekaligus judul mini album pertama Super Junior-K.R.Y. di Korea Selatan.

Berikut lirik lagu When We Were Us - Super Junior K.R.Y

Son daheul su eopseotdeon keu shijeol

Keuttae uri cham yeppeosseotdeora neoneun

Sum goreumyeo haetdeon hanmadie

Bulgeojin ne eolgul

Areumdaun keu shijeorui neowa na

Cham manhi oraedo geollyeotji uri

Chueogiran neomu apaseo naneun

Kkot naeeum gadeukhaetdeon geori

Geodneun ge johda haetdeon neoreul

Chueok soge gamchwodwotjanha

Meomchul su eopseotdeon

Uriui bitnadeon gyejeol

Gaseum gadeuk areumdabke naerideon biwa

Myeot beoneul dashi doragado

Neol ango ana

Ulgo utdeon paran yeoreumnal

Keurium

Sonkkeute dahatdeon onki gadeukhan

Jamshi son noheul su eopseotdeon keu bam

Ttaseuhan baram bureoodeon

Pureudeon gyejeol keu jarie

Naman honja namgyeojyeotjanha