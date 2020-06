Asmirandah Akhirnya Hamil Setelah 7 Tahun Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akhirnya penantian panjang artis cantik Asmirandah dan sang suami, Jonas Rivanno terjawab.

Setelah tujuh tahun membina rumah tangga, Asmirandah kini kabarkan kehamilan anak pertama.

Kabar bahagia tersebut dibagikan melalui IG TV akun media sosial @asmirandah89.

"Our Perfect Blessing

Asmirandah Jonas Rivanno," tulis akun @asmirandah89.

Pada video berdurasi 2 menit 10 detik tersebut, Asmirandah memamerkan momen berdua dengan Jonas.

Beberapa tulisan romantis juga diselipkan dalam video kemesraan liburan Asmirandah dan Jonas.

Di tengah video, ada tulisan yang menunjukkan penantian panjang mereka akhirnya tercapai.

"Finally, after almost 7 years off marriage. God has given us a special gift.."

Asmirandah menuliskan jika hadiah yang diberikan Tuhan adalah sebuah keajaiban.