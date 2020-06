Biodata Lee Jong Suk Pemeran While You Were Sleeping dan Perjalanan Karier Lee Jong Suk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Jong Suk dalam drama Korea While You Were Sleeping, berikut biodata Lee Jong Suk pemeran While You Were Sleeping dan perjanan karier Lee Jong Suk.

Lee Jong Suk adalah aktor dan model Korea Selatan.

Dia memulai debutnya pada tahun 2005 sebagai model landasan, menjadi model pria termuda yang berpartisipasi dalam Seoul Fashion Week.

Peran pelarian Lee adalah di School 2013 (2012) dan dia juga terkenal karena perannya dalam I Can Hear Your Voice (2013), Doctor Stranger (2014), Pinocchio (2014), W (2016), While You Were Sleeping ( 2017), The Hymn of Death (2018) dan Romance Is a Bonus Book (2019).

Kehidupan pribadi

Lee berteman baik dengan sesama aktor-model dan rekan main Sekolah 2013 Kim Woo-bin, yang telah dikenalnya sejak masa modeling mereka.

Dia juga adalah pemilik kafe makan, 89Mansion.

Pendidikan

Lee mengambil jurusan Profesional Gambar Bergerak dan Seni di Universitas Konkuk dan lulus dari universitas pada 2016.

Karier