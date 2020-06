Drakorindo, Download Drakor While You Were Sleeping, Streaming Drama Korea Lee Jong Suk dan Bae Suzy

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Jong Suk dan Bae Suzy dalam drama Korea, berikut sinopsis While You Were Sleeping dan simak juga cara unduh atau download drama Korea While You Were Sleeping.

Bagaimanakah sinopsis While You Were Sleeping?

While You Were Sleeping merupakan satu di antara drama Korea yang ditayangkan pada 2017 lalu.

Drama Korea While You Were Sleeping segera hadir di layar kaca Indonesia, yaitu Indosiar.

Ada sejumlah aktor dan aktris Korea Selatan ternama yang terlibat dalam pembuatan drama Korea While You Were Sleeping ini.

Pemeran drama Korea While You Were Sleeping di antaranya Lee Jong Suk, Bae Suzy, Jung Hae In, hingga Lee Sang Yeob.

Drama ini ditulis Park Hye Ryun yang sebelumnya juga menggarap banyak drama hit.

Park Hye Ryun sebelumnya menulis naskah drama Korea.

Drama Korea While You Were Sleeping disutradarai Oh Choong.

Ia bekerja sama dengan Park Soo Jin yang sebelumnya juga menyutradarai Doctors (2016) dan Dr Roman.