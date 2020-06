Kuasa Hukum Benny Sujono Tuding Jordi Onsu Putarbalikkan Fakta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kuasa Hukum Benny Sujono, Eddie Kusuma, menanggapi konferensi pers yang digelar Jordi Onsu, adik Ruben Onsu, terkait Ayam Geprek Bensu.

Menurut Eddie, Jordi Onsu terkesan memutarbalikkan fakta terkait kasus Geprek Bensu.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KH Infotainment, Senin (15/6/2020).

Dalam kesempatan itu, Eddie menjelaskan terkait perseroan terbatas (PT) yang disebut didirikan bersama antara Jordi Onsu, Yangcent, dan Stefani Livinus.

Jordi Onsu dalam klarifikasi beberapa waktu lalu, menyebut ia bersama dua rekannya itu membuat PT yang diberi nama Makan Sampai Kenyang.

PT tersebut disebutkan akan berfungsi untuk mengurus dan mengelola dari bisnis makanan I am Geprek bensu.

Eddie mengungkapkan, PT Makan Sampai Kenyang adalah wacana di antara ketiganya.

Mereka telah memiliki konsep untuk mendirikan rumah makan dengan nama tersebut.

Ia pun sudah sempat menanyakan soal ini kepada kliennya, yakni Stefani Livinus.

Eddie menjelaskan, memang dahulu sempat ada konsep untuk membangun PT berkonsep rumah makan all you can eat.