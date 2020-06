VIDEO Cinta Laura Kaget dan Senang Masuk Nominasi Wanita Cantik Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bintang film dan penyanyi Cinta Laura masuk nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces of 2020' versi TC Candler.

Cinta Laura bukan wanita satu-satunya dari Indonesia yang dinominasikan sebagai wanita tercantik dunia versi TC Candler.

Ada pula nama-nama beken lainnya, yakni Citra Kirana, Raisa, Chelsea Islan, dan lain-lainnya.

Cinta Laura mengaku kaget dan juga senang namanya masuk dalam nominasi tersebut. Sebab ia menganggap kalau penilaian cantik adalah subjektif seseorang.

• VIDEO Kekecewaan Wakil Ketua MKD DPR RI Terhadap Krisdayanti

• VIDEO Masuk Daerah Zona Hijau Covid-19, Mesuji-Lamtim Bisa Sekolah Tatap Muka

• BREAKING NEWS Sidang Pledoi, JPU KPK Ajukan Perbaikan Berkas Penuntutan Agung dan Raden syahril

• Ruben Onsu Kenang Kedekatannya dengan Almarhum Olga Syahputra, Udah Kayak Sandal Jepit

"Pasti aku kaget dan senang ya. Kenapa aku bilang subjektif? Karena mungkin ada ornag yang anggap aku jelek, biasa aja, dan cantik," kata Cinta Laura ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2020).

Meski begitu, Cinta merasa masih banyak wanita cantik di dunia yang mungkin tidak terekspos oleh publik.

"I dont know how to react it, seneng aja, seneng karena aku tahu banyak perempuan cantik di dunia ini, untuk mereka pilih aku atau mungkin untuk audiens pilih aku itu sesuatu yang spesial sekali," ucapnya.

Aktris Indonesia yang tengah meniti karier di dunia tersebut menganggap ia masuk kedalam nominasi, mewakili kecantikan 3,5 miliar penduduk di dunia, dan tentunya ia sangat bersyukur.

"That means, buat aku itu nunjukin aku punya fanbase yang kuat dan benar benar mendukung karier aku," jelas wanita bernama lengkap Cinta Laura Kiehl itu.

Lebih lanjut, Cinta Laura ingin semua perempuan di dunia harus tetap percaya diri dengan kecantikan yang ia punya. Hanya saja, dalam hidup, ia berpesan agar tidak hanya memperhatikan kecantikan saja.

"Kita harus selau punya personality yang baik juga dan harus mengasah otak kita, jadi kita punya brains, beauty and behaviour," ujar Cinta Laura.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Videografer Tribunlampung.co.id/Ikhsan Dwi Nur Satrio