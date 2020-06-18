Chord Gitar Tak Lagi Sama
Chord Gitar Lagu Tak Lagi Sama Rizky Febian, Berikut Liriknya
Chord gitar lagu Tak Lagi Sama MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian dan lirik lagu Tak Lagi Sama, serta Video Klip YouTube Tak Lagi Sama.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Tak Lagi Sama MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian dan lirik lagu Tak Lagi Sama, serta Video Klip YouTube Tak Lagi Sama.
Chord Gitar Tak Lagi Sama MP3 Rizky Febian.
(Intro) Am Dm C
huuu...
C C7
ketika rasa tak lagi sama
Fm
kadang kehilangan arah
C C7
inginnya ku tetap pertahankan
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung