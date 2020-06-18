Chord Gitar Tak Lagi Sama

Chord Gitar Lagu Tak Lagi Sama Rizky Febian, Berikut Liriknya

Chord gitar lagu Tak Lagi Sama MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian dan lirik lagu Tak Lagi Sama, serta Video Klip YouTube Tak Lagi Sama.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Tak Lagi Sama MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian dan lirik lagu Tak Lagi Sama, serta Video Klip YouTube Tak Lagi Sama.

Chord Gitar Tak Lagi Sama MP3 Rizky Febian.

(Intro) Am Dm C

huuu...

C C7

ketika rasa tak lagi sama

Fm

kadang kehilangan arah

C C7

inginnya ku tetap pertahankan

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Tags
Tak Lagi Sama
Rizky Febian
chord gitar
kunci gitar
Tribunlampung.co.id
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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