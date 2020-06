Biodata Cha Tae Hyun Pemeran Team Bulldog: Off-duty Investigation dan Perjalanan Karier Cha Tae Hyun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Cha Tae Hyun dalam drama Korea Team Bulldog: Off-duty Investigation, berikut biodata Cha Tae Hyun pemeran Team Bulldog: Off-duty Investigation dan simak perjalanan karier Cha Tae Hyun.

Cha Tae Hyun adalah aktor, penyanyi, kepribadian televisi Korea Selatan, DJ radio dan sutradara.

Dia terkenal karena peran utamanya dalam komedi hit box-office My Sassy Girl (2001), Scandal Makers (2008), Hello Ghost (2010) dan hit drama drama fantasi Seiring dengan Dewa: Dua Dunia (2017) sebagai serta serial televisi Jeon Woo-chi (2012) dan The Producers (2015).

Dia membuat debut sutradara dengan variety-drama Hit the Top (2017), di mana dia juga membintangi.

Sejak 2012, ia adalah menjadi anggota pemeran variety show 2 Days & 1 Night.

Dia adalah salah satu pendiri agensi manajemen bakat Blossom Entertainment.

Cha Tae Hyun memulai karirnya sebagai peraih medali perak dalam Kontes Bakat KBS 1995.

Selama beberapa tahun berikutnya ia akan membintangi sejumlah besar drama TV seperti Sunflower dan Happy Together, sementara juga muncul di berbagai iklan TV.

Dia adalah DJ radio untuk KBS Cool FM FM Music Populer dengan Cha Tae Hyun dari 1999-2000, dan membuat debut film kecil di komedi Hallelujah.

Pada tahun 2001, ia menjadi terkenal melalui komedi romantis yang sangat sukses, My Sassy Girl di mana ia berakting bersama Jun Ji-hyun.