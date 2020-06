Harga Mobil Bekas Suzuki Juni 2020, Ertiga, Ignis, hingga SX4 Cross

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebelum membeli mobil Suzuki, yuk simak daftar harga terbaru mobil Suzuki 2020.

Berikut kami sajikan daftar harga terbaru mobil Suzuki 2020, mulai dari Ertiga, Ignis, Karimun, hingga SX4 Cross.

Daftar harga mobil terbaru Suzuki 2020:

Suzuki Ertiga

Suzuki Ertiga (dealersemarangsuzuki.id)

Ertiga GX A/T 2014 Rp 120 juta

Ertiga GL Facelift M/T 2015 Rp 127 juta

New Ertiga GL M/T 2016 Rp 135 juta

New Ertiga GX A/T 2017 Rp 138 juta

All New Ertiga GL M/T 2018 Rp 165 juta

All New Ertiga GX A/T 2018 Rp 170 juta