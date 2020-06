TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Jong Suk dan Bae Suzy dalam Drama Korea While You Were Sleeping, yuk simak sinopsis While You Were Sleeping malam ini episode 4 Jumat 19 Juni 2020 di Indosiar dan tonton melalui live streaming Indosiar.

Tayangan Drama Korea While You Were Sleeping setiap hari Senin hingga Jumat pukul 21.00 WIB di Indosiar.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea While You Were Sleeping melalui live streaming Indosiar.

Berikut, tautan atau link live streaming Indosiar drama Korea While You Were Sleeping.

Live streaming drama Korea While You Were Sleeping Indosiar

Bagaimana sinopsis While You Were Sleeping malam ini, Jumat 19 Juni 2020?

Bagaimanakah kisah cinta Jae Chan ( Lee Jong Suk) dan Hong Joo ( Bae Suzy) ?

Dalam sinopsis While You Were Sleeping malam ini episode 4, Han Woo Tak bermimpi saat itu ia dan Oh Kyung Han sedang makan dan melihat So Yoon melukai tangannya.

Namun hal itu dicegah oleh Hong Joo hingga ia terluka dan berdarah.

Han Woo Tak kini mengerti bahwa perubahan kecil bisa mengubah segalanya.