Tara Basro dan Daniel Adnan Dapat Ucapan Selamat saat Posting Cincin di Jari Manis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Tara Basro sudah menikah atau tunangan? Apakah Tara Basro menikah dengan aktor Daniel Adnan?

Pertanyaan itu terungkap saat Tara Basro mengunggah foto cincin tersemat di jari manis dua tangan pasangan pria dan wanita.

Postingan tersebut juga mendapatkan ucapan selamat dari rekan sesama artis.

Seperti rekan film mereka di Gundala, Hannah Al Rashid.

"Congratulations Daniel and @tarabasro happiness love and light to you both, always," tulisnya.

Penyanyi muda Vidi Aldiano dan Eva Celia juga terlihat meninggalkan komentar bahagianya.

Tara Basro saat ditemui dalam peluncuran trailer film Gundala di CGV FX Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/7/2019). (kompas.com)

Tara Basro dan Daniel Adnan dikabarkan menikah seusai unggah foto cincin yang sama di medsos masing-masing.

Aktris peran Tara Basro dikabarkan menikah dengan sesama artis, Daniel Adnan.

Kabar tersebut berembus setelah kedua pemain film ini mengunggah foto yang sama di Instagram mereka masing-masing.

Foto tersebut memperihatkan kedua tangan kanan yang diduga Tata dan Daniel menggunakan cicin di jari manis mereka.