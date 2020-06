Rayakan Hari Ayah Hanya dengan Anak Semata Wayangnya, Suami Laudya Cynthia Bella Dapat Ucapan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru saja suami Laudya Cynthia Bella, Engku Emran, merayakan peringatan Hari Ayah bersama putri semata wayangnya, Engku Aleesya.

Romantisme ayah dan anak ini kembali ditunjukkan melalui unggahan di Instagram, Minggu (21/6/2020).

Engku Emran mengunggah foto dengan tulisan yang diduga merupakan hasil rangkaian kata sang putri.

Aleesya menuliskan kata-kata manis tentang sang ayah.

Ia berdoa agar sang ayah selalu berada di sisinya hingga kapan pun.

Begini isinya:

Happy fathers day to my beloved,

hardworking and loving father.

Thank you for supporting me for the past 11 years

and I hope that you will be by my side even when I'm an adult!