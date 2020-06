Daftar YouTuber Terkaya di Indonesia, Baim Wong Kalahkan Raffi Ahmad dan Atta Halilintar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daftar penghasilan terbesar YouTuber artis Indonesia. Berikut adalah 10 Youtuber teratas dan terkaya Indonesia.

YouTuber terkaya Indonesia didominasi oleh para artis yang terjun ke dunia YouTuber.

Sosok yang awalnya dikenal publik dari YouTube seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis tergusur dari singasana tiga besar YouTuber dengan penghasilan terbanyak.

Meski jumlah subsribers Atta Halilintar dan Ria Ricis jauh di atas subscribers para artis, tapi penghasilannya ternyata jauh di bawahnya.

Platform media sosial seperti Youtube rupanya telah menjadi penghasilan 'tambahan' bagi kalangan selebritis.

Nama besar serta konten menarik membuat mereka kebanjiran subscribers hingga belasan juta hingga membuat mereka ketiban rezeki.

Mengacu data Social Blade, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi.

Pasangan ini memperoleh penghasilan di kisaran US$ 59.300 hingga US$ 949.100 per bulan.