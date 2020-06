Penampilan Mayangsari dan Geng Sosialita Gelar Arisan di Masa Pandemi, Gayanya Jadi Sorotan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Di tengah wabah corona, Mayangsari menggelar acara arisan bersama geng sosialitanya.

Istri Bambang Trihatmodjo itu nampak memamerkan momen arisannya di akun Instagram pribadinya @mayangsaritrihatmodjoreal, Kamis (18/6/2020).

Mayangsari menulis caption di unggahannya: "New Normal, New Rules, New Habbit and New Experience".

Lihat momen arisan mewah Mayangsari dan geng sosialitanya.

Penampilan Mayangsari istri Bambang Trihatmodjo itu juga mencuri perhatian.

Seperti apa pula gaya teman-teman Mayangsari yang dikenal dengan geng Kepompong?

Seperti diketahui, sosok Mayangsari memang tak pernah sepi dari sorotan publik.

Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo sah menjadi suami istri pada 7 Juli 2000.

Namun, Bambang Trihatmodjo dan Mayangsari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011.

Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Trihatmodjo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007.