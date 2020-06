TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Jong Suk dan Bae Suzy dalam Drama Korea While You Sleeping, yuk simak sinopsis While You Were Sleeping malam ini episode 7 Senin 22 Juni 2020 di Indosiar dan tonton melalui live streaming Indosiar.

Tayangan Drama Korea While You Were Sleeping setiap hari Setiap hari pukul 21.00 WIB di Indosiar.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea While You Were Sleeping melalui live streaming Indosiar.

Berikut, tautan atau link live streaming Indosiar drama Korea While You Were Sleeping.

Live streaming drama Korea While You Were Sleeping Indosiar

Bagaimana sinopsis While You Were Sleeping malam ini, Senin 22 Juni 2020?

Bagaimanakah kisah cinta Jae Chan ( Lee Jong Suk) dan Hong Joo ( Bae Suzy) ?

Dalam sinopsis While You Were Sleeping malam ini episode 7, Malam sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, ternyata sebelumnya Han WooTak telah bertemu Jae Chan yang meminta bantuan.

Ia memberikan tempat dan tanggal kejadian perkara 11 April jam 10 malam, di atap sebuah gedung Suji di SangkuDong, Hong Joo akan diserang oleh Kang Dae Hee.

Park Dae-Young dan Son Woo-Joo yang mendengar itu juga memuji Jae Chan.