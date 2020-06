Download Film Get Out Sub Indo, Streaming Film Daniel Kaluuya dan Allison Williams

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film Get Out dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Get Out di ponsel.

Para pemain film Get Out di antaranya Daniel Kaluuya dan Allison Williams.

Bagaimana sinopsis film Get Out?

Film Get Out yang disutradarai oleh Jordan Peele ini mengangkat isu yang cukup kontroversial, yaitu mengenai rasisme terhadap kulit hitam.

Jordan Peele mengangkat persoalan rasisme ini lewat narasi ringan yang juga ditulis olehnya.

Film bergenre horor thriller ini tayang perdana di Indonesia pada 29 Maret 2017 dan dibintangi oleh Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Marcus Henderson, dan Betty Gabriel.

Film berdurasi 104 ini memenangkan Piala Oscar dalam ajang penghargaan Academy Awards 2018 kategori Best Original Screenplay.

Selain itu, film yang didistribusikan oleh studio Universal Pictures ini juga memenangkan lebih dari 100 penghargaan film lainnya.

Situs Rotten Tomatoes memberikan skor hampir sempurna untuk film ini, yaitu sebanyak 98 persen.