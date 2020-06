Sosok Sherrin Tharia yang Gugat Cerai Zumi Zola

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sosok istri Zumi Zola, Sherrin Tharia kembali jadi sorotan media karena ia menggugat cerai sang suami yang masih mendekam di penjara.

Zumi Zola diketahui resmi ditahan KPK pada 9 April 2018, atas kasus dugaan suap RAPBD Jambi tahun anggaran 2018.

Ia lalu ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum 6 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar ketua majelis hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola seusai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/10/2018). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Di awal-awal kasus menjerat sang suami, Sherrin Tharia nampak sabar dan setia mendampingi suaminya.

Ia juga empat mengunggah postingan bernada galau pada Februari 2018 saat kasus dugaan suap mulai mencuat.

Dalam foto itu, Sherrin tampak menggenggam ponsel. Ia pun menuliskan sebuah kalimat bijak.

"Communicate. Even when it’s uncomfortable or uneasy.

(berkomunikasi, meskipun saat merasa tidak nyaman dan sulit)

One of the best ways to heal, is simply getting everything out,