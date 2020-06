CloudX Meeting on Demand Telkomsel. Telkomsel Hadirkan CloudX Meeting on Demand, Solusi Mudah dan Terjangkau Layani Virtual Meeting

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Telkomsel terus berkomitmen untuk proaktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemik global Corona Virus Disease (Covid-19).

Salah satunya dengan mendukung penciptaan ekosistem digital di era New Normal melalui aplikasi Virtual Meeting CloudX.

General Manager Consumer Sales Region Sumbagsel, Nyoman Adiyasa mengatakan, Virtual Meeting CloudX merupakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha untuk bekerja secara online.

Salah satu layanan CloudX adalah CloudX Meeting on Demand.

"Untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa bekerja secara online dengan mudah di kondisi new normal, Telkomsel kemudian menghadirkan layanan CloudX Meeting on Demand," ujarnya dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Rabu, 24 Juni 2020.

Dengan CloudX Meeting on Demand, pelanggan dapat menyewa virtual meeting CloudX secara online dengan durasi tertentu, kapanpun, dan dimanapun untuk dapat terhubung dengan rekan kerja, bisnis, maupun komunitas melalui koneksi internet.

Harga sewa dapat diatur sesuai kebutuhan pelanggan.

Mulai dari Rp 10 ribu untuk layanan 60 menit meeting dan bisa diikuti hingga 500 partisipan.

Untuk mendapatkan layanan CloudX Meeting on Demand, pelanggan cukup menghubungi Virtual Assistance (VA) Telkomsel melalui WhatsApp Official Telkomsel, LINE Official Telkomsel, FB Messenger Official Telkomsel, dan Telegram Official Telkomsel.