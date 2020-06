Sinopsis While You Were Sleeping Malam Ini Episode 10 Kamis 25 Juni 2020 di Indosiar.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Jong Suk dan Bae Suzy dalam Drama Korea While You Were Sleeping, yuk simak sinopsis While You Were Sleeping malam ini episode 10 Kamis 25 Juni 2020 di Indosiar dan tonton melalui live streaming Indosiar.

Tayangan Drama Korea While You Were Sleeping setiap hari Setiap hari pukul 21.00 WIB di Indosiar.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea While You Were Sleeping melalui live streaming Indosiar.

Berikut, tautan atau link live streaming Indosiar drama Korea While You Were Sleeping.

Live streaming drama Korea While You Were Sleeping Indosiar

Bagaimana sinopsis While You Were Sleeping malam ini, Kamis 25 Juni 2020?

Bagaimanakah kisah cinta Jae Chan ( Lee Jong Suk) dan Hong Joo ( Bae Suzy) ?

Dalam sinopsis While You Were Sleeping malam ini episode 10, Ayah Yoo Soo Kyung terpancing ucapan Lee Yu Beom.

Ia segera mengambil senapan dan menembak Jae Chan dari mobil.

• Sinopsis While You Were Sleeping Malam Ini Episode 9 Rabu 24 Juni 2020 di Indosiar

Hong Joo memberitahu polisi plat nomor yang menabrak.