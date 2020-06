Download Drakorindo It’s Okay to Not Be Okay, Streaming Drama Korea Seo Ye Ji & Kim Soo Hyun

Ilustrasi. Download Drakorindo It’s Okay to Not Be Okay.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Seo Ye Ji dan Kim Soo Hyun dalam drama Korea, berikut sinopsis It’s Okay to Not Be Okay.

Simak juga cara unduh atau download drama Korea It’s Okay to Not Be Okay.

Bagaimanakah sinopsis It’s Okay to Not Be Okay?

Drama yang juga dikenal dengan judul Psycho But It's Ok akan mulai tayang pada 20 Juni 2020 di stasiun televisi tvN.

It’s Okay to Not Be Okay akan tayang setiap hari Sabtu dan Minggu.

Aktor Kim Soo Hyun akan kembali bermain drama lewat It’s Okay to Not Be Okay.

Drama It's Okay to Not Be Okay ini menjadi drama comeback Kim Soo Hyun pasca wajib militer.

Kim Soo Hyun merupakan aktor Korea Selatan yang membintangi sederet drama populer.

Drama terakhir yang ia bintangi sebagai pemeran utama ialah The Producer tahun 2015 silam.

Aktor berusia 32 tahun itu sebenarnya sempat muncul dalam beberapa drama terbaru, seperti Hotel del Luna dan Crash Landing on You.

