Masa New Normal, Gramedia Lampung Beri Diskon 30 Persen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gramedia Lampung Raden Intan memberikan promo Jumpa Gramedia sebesar diskon 30 persen kepada pelanggannya, berlaku 26-28 Juni 2020.

Supervisor Gramedia Lampung Raden Intan Feby Juli Anggeraini mengatakan, promo tersebut merupakan pelayanan Gramedia Lampung pada masa new normal.

"Promo ini khusus untuk pelanggan kami dalam kondisi new normal. Adanya new normal ini kami mengajak customer untuk kembali mengunjungi Gramedia dengan syarat menjalankan protokol kesehatan dan banyak promo di new normal ini," ujar Feby saat ditemui Tribunlampung.co.id, Jumat (26/6/2020).

Promo Jumpa Gramedia bisa didapatkan bagi pengunjung yang datang langsung dan melakukan pembayaran dengan kartu Bank BCA, Bank BTN dan Bank CIMB Niaga.

"Ini berlaku untuk seluruh produk bacaan di Gramedia, kecuali Alquran, majalah dan buku impor. Pelanggan dapat mengunjungi Gramedia Lampung langsung. Pada masa Covid-19 ini kami buka mulai pukul 11.00 sampai dengan 18.00 untuk Gramedia Lampung," tutur Feby.

Tidak terbatas promo buku bacaan, Gramedia juga memberikan promo untuk produk lifestyle.

Feby menjelaskan, konsumen juga akan mendapatkan poin untuk belanja produk apa saja.

"Selain mendapatkan diskon 30 persen, customer juga akan mendapatkan poin. Beberapa chamber atau counter di Gramedia mengadakan diskon juga," tuturnya.

Feby menambahkan, Gramedia memberikan diskon hingga 60 persen dalam promo Back to School.

Produk-produk Gramedia Back to School antara lain tas, notebook, binder, scheduler, tas go green, tote bag, kalkulator, mouse dan alat tulis lainnya.

"Gramedia Lampung Raden Intan memberikan special price untuk peralatan olahraga untuk di rumah saja selama pandemi Covid-19. Special price produk olahraga, produk dari harga Rp 6 juta menjadi Rp 4 juta. Jadi ini yang paling laris untuk olahraga di rumah," tambahnya.

Gramedia juga memberikan promo Hanya Tujuh Hari bagi buku terbitan BIP.

Promo yang berlangsung dari 25 Juni hingga 1 Juli 2020 ini memberikan diskon sebesar 40 persen.

Gramedia melayani pengantaran pesanan yang dilakukan melalui Whatsapp di nomor 082181086173.

"Semua pelayanan ini diberikan Gramedia untuk mendukung masyarakat dalam masa pandemi untuk tetap menjadi produktif dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Lebih banyak membaca buku daripada kecanduan gadget, apalagi bagi anak-anak," tutup Feby. (Tribunlampung.co.id/Debby Rizky)