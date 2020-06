Azriel Hermansyah 4 Kali Dapat Ucapan Ultah dari Yuni Shara, Netizen Kepo Ucapan dari Krisdayanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pada momen ulang tahun Azriel Hermansyah beberapa hari lalu, banyak netizen yang penasaran dengan komentar Krisdayanti terkait hari bahagia sang anak.

Sikap Krisdayanti ini terlihat berbeda dengan sang kakak, Yuni Shara.

Penyanyi ini bahkan sudah berkali-kali mengucapakan ucapan selamat Ulang Tahun untuk sang keponakan, Azriel Hermansyah.

• Dapat Kado Ulang Tahun dari Atta Halilintar, Azriel Kaget saat Tahu Isinya Ketika Azriel Hermansyah posting foto perayaan Ulang Tahun bersama keluarga dan teman-teman, komentar Yuni Shara pun jadi sorotan.

Dalam unggahan Azriel Hermansyah, adik Aurel juga memperlihatkan foto sedang dicium pipinya oleh Ashanty.

"20," tulis Azriel Hermansyah.

Caption unggahan tersebut menandakan bahwa usia Azriel hermansyah kini sudah memasuki usia 20 tahun.

Lantas, dalam kolom komentar, anak Yuni Shara, Cello memeberi ucapan selamat Ulang Tahun untuk Azriel Hemansyah.

"Happy birthday wish for the best ya," tulis Cello.

Ternyata, Yuni Shara pun ikut menimpali komentar Cello.

Kakak kandung Krisdayanti ini memberikan komnetar ucapan selamat Ulang Tahun untuk Azriel Hermansyah.