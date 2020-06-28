Chord Gitar One Only
Chord Gitar Lagu One Only MP3 Pamungkas dan Lirik Lagu One Only
Chord gitar lagu One Only MP3 yang dipopulerkan Pamungkas dan lirik lagu One Only, serta Video Klip YouTube One Only.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu One Only MP3 yang dipopulerkan Pamungkas dan lirik lagu One Only, serta Video Klip YouTube One Only.
Chord Gitar One Only MP3 Pamungkas.
[Verse 1]
C Em
Oo, There you are
F
Sittin’ still all stripes and lonely
G
Hidin’, wishin’, waitin’
C Em
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung