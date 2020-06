Chord Gitar Lagu One Only MP3 Pamungkas dan Lirik Lagu One Only

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu One Only MP3 yang dipopulerkan Pamungkas dan lirik lagu One Only, serta Video Klip YouTube One Only.

[Verse 1]

C Em

Oo, There you are

F

Sittin’ still all stripes and lonely

G

Hidin’, wishin’, waitin’

C Em