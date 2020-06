Chord Gitar Lagu Sorry MP3 Pamungkas dan Lirik Lagu Sorry

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Anda menyukai lagu Sorry yang dibawakan Pamungkas?

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Sorry MP3 yang dipopulerkan Pamungkas dan lirik lagu Sorry, serta Video Klip YouTube Sorry.

Chord Gitar Sorry MP3 Pamungkas.

[verse]

Am G F

Sometimes i can't be on my own

Am G F

Or else i'think too much again

Am G F

And it's about what i did wrong