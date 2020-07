Chord Gitar Lagu Mengejar Matahari Ari Lasso dan Lirik Lagu Mengejar Matahari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Anda menyukai lagu Mengejar Matahari MP3 yang dipopulerkan Ari Lasso?

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Mengejar Matahari MP3 yang dipopulerkan Ari Lasso dan lirik lagu Mengejar Matahari, serta Video Klip YouTube Mengejar Matahari.

Chord Gitar Mengejar Matahari MP3 Ari Lasso.

[Intro] C Am C Am

C Am C Am

Di sini ada satu kisah cerita tentang anak manusia

F Dm C F Dm C

Menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta

Am Em F C Bm

Tetes air mata, mengalir di sela derai tawa