Respons Paula Verhoeven untuk Orang yang Menjelekkan Baim Wong

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baim Wong diserang oleh Nikita Mirzani.

Biarpun tidak menyebutkan nama Baim Wong secara langsung, namun petunjuk yang diberikan Nikita Mirzani mengarah ke Baim Wong.

Nikita Mirzani mengaku tidak terima karyawannya bernama Iam dituduh mencuri oleh artis yang diduga Baim Wong.

Nikita Mirzani pun meminta artis tersebut meminta maaf.

Jika tidak, Nikita Mirzani mengancam akan membuka aib artis yang diduga Baim Wong tersebut.

Setelah diserang, Istri Baim Wong, Paula Verhoeven membuat postingan yang menjadi sorotan.

Postingan itu ditengarai menanggapi isu miring yang menimpa Baim Wong saat ini.

Dilansir TribunnewsBogor.com, Puala Verhoeven unggah sebuah foto di Instagram bersama Baim Wong dan Kiano Tiger Wong.

"When people say bad things about us

We never interfere with their lives,