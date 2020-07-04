Chord Gitar Tak Ingin Pisah

Chord Kunci Gitar Tak Ingin Pisah Rizky Febian ft Marion Jola

Chord gitar lagu Tak Ingin Pisah MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian ft Marion Jola dan lirik lagu Tak Ingin Pisah.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Tak Ingin Pisah MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian ft Marion Jola dan lirik lagu Tak Ingin Pisah, serta Video Klip YouTube Tak Ingin Pisah.

Chord Gitar Tak Ingin Pisah MP3 Rizky Febian ft Marion Jola.

Intro: C..Bm Bbm Am D.

C                

Katakanlah bila

    Bm     Bbm

kau meragu padaku

Am D      G       C

.. genggamlah jemariku

  Cm      F    Bb

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
chord gitar
chord kunci gitar
Tak Ingin Pisah
Rizky Febian ft Marion Jola
Berita Terkait :#Chord Gitar Tak Ingin Pisah
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Video Detik-detik Istri di Medan Gerebek Suami Bareng Selingkuhan, Sempat Dikirimi Video Mesum
Video Detik-detik Istri di Medan Gerebek Suami Bareng Selingkuhan, Sempat Dikirimi Video Mesum
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan