Chord Gitar Tak Ingin Pisah
Chord Kunci Gitar Tak Ingin Pisah Rizky Febian ft Marion Jola
Chord gitar lagu Tak Ingin Pisah MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian ft Marion Jola dan lirik lagu Tak Ingin Pisah.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Tak Ingin Pisah MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian ft Marion Jola dan lirik lagu Tak Ingin Pisah, serta Video Klip YouTube Tak Ingin Pisah.
Chord Gitar Tak Ingin Pisah MP3 Rizky Febian ft Marion Jola.
Intro: C..Bm Bbm Am D.
C
Katakanlah bila
Bm Bbm
kau meragu padaku
Am D G C
.. genggamlah jemariku
Cm F Bb
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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung