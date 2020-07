Ayu Ting Ting Mendadak Banjir Ucapan Selamat dari Para Artis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Ayu Ting Ting banjir ucapan selamat dari para artis.

Pasalnya, ibu satu anak tersebut baru saja mendapatkan penghargaan piagam Play Button untuk channel YouTube-nya Qiss You Tv.

Sebagaimana diketahui, YouTuber yang mendapatkan Silver Play Button adalah kreator konten yang sudah tembus 100 ribu subscriber.

Kabar bahagia tersebut pun dia bagikan via akun Instagram miliknya,

ayutingting92.

Tak lupa, Ayu Ting Ting mengucapkan rasa syukur dan terima kasih pada penggemar dan timnya.

• Didesak Tukul, Ayu Ting Ting Ungkap Hubungannya dengan Didi Riyadi

• Ayah Ayu Ting Ting Suka Nangis Saat Pensiun, Disarankan Jadi Sopir di Korea

• Reaksi Ayu Ting Ting saat Bilqis Tanya di Mana Bapaknya

Ayu Ting Ting juga meminta dukungan buat channel YouTube-nya Qiss You Tv.

Baik berupa like, share, komen, dan subscribe.

Alhamdulillah

Terima kasih buat kalian semua yg selalu support qiss you tv ...uv @qissyoutv

Terus dukung qiss you tv ya, dan jangan lupa semuany utk terus LIKE, SHARE, COMMENT and SUBSCRIBE ya guys

Unggahan Ayu Ting Ting pun langsung banjir komentar dari netizen.

Tak hanya itu, rekan artis seperti penyanyi Iis Dahlia juga mengucapkan selamat.