Saling Sindir dan Berseteru, Bandingkan Penghasilan Baim Wong dan Nikita Mirzani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bandingkan penghasilan Baim Wong dan Nikita Mirzani yang berasal dari konten YouTube.

Baim Wong dan Nikita Mirzani disebut-sebut sedang bermasalah dan saling serang di media sosial.

Meski masing- masing tak menyebutkan nama siapa peseterunya, tapi balasan-balasan postingan mereka tampak saling terkait dan berbalasan.

Berapakah penghasilan Baim Wong dan Nikita Nirzani jika dibandingkan dari sisi pendapat uang dari konten YouTube?

Nikita Mirzani pernah menyebut penghasilannya dari YouTube saat berbincang dengan Jessica Iskandar.

Sedangkan penghasilan Baim Wong sebagai YouTuber teratas di Indonesia pernah diulas berdasarkan data Social Blade.

Sempat banjir bully warganet bahkan disebut disindir Nikita Mirzani, Baim Wong malah kian kokoh sebagai YouTuber Nomor 1 Indonesia. Apa penyebab ayah Kiano Tiger Wong itu bertahan?

• Ayah Ayu Ting Ting Pensiun Suka Nangis, Disarankan Jadi Sopir di Korea

• Jessica Iskandar Diperingatkan Agar Tak Bikin Masalah dengan Nikita Mirzani

• Awalnya Cuma Dikasih Rp 50 Ribu, Sopir Bajaj Ini Malah Dapat Rejeki Nomplok dari Baim Wong

Ilustrasi - Baim Wong Syok Kena Bully 3 Hari Berturut-turut, Suami Paula: Ngehujat Gue Masih Ikut Giveaway? (Kanal YouTube Baim Paula)

Diketahui, memasuki paruh kedua tahun ini, suami Paula Verhoeven masih kokoh sebagai Youtuber Indonesia dengan penghasilan bulanan tertinggi.

Hal ini berdasarkan data Social Blade, hingga Minggu (5/7/2020), Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia terlaris dengan nilai penghasilan bulanan tertinggi di tanah air.

Mereka meraup penghasilan di rentang US$ 55.200 - US$ 883.400 atau Rp 800 juta - Rp 12,81 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).