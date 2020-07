Setelah Cerai dari Cynthia Bella, Engku Emran Keluhkan Menu Makannya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Setelah bercerai dengan Laudya Cynthia Bella, Engku Emran mengeluhkan menu makanannya yang kurang sayur.

Dalam beberapa postingannya, Emgku Emran menulis bahwa menu makannya tak cukup mendapat sayur hijau.

Engku Emran baru saja merasa kehilangan sosok Laudya Cynthia Bella.

Apalagi sejak rumah tangga mereka diisukan hancur karena Laudya Cynthia Bella menyinggung soal pelakor alias orang ketiga sekitar tahun 2019 lalu.

Kini Engku Emran mulai meluapkan keluhannya di akun Instagram miliknya.

Kini hidup sendirian, Engku Emran mengunggah menu makanannya beberapa waktu terakhir ini.

Emran mengeluh jika menu makanannya tidak lengkap.

Tidak ada sayuran, dia hanya menyantap makanan sejenis pastry dan daging di dalamnya dan dihiasi sedikit daun selada dan tomat.

Sembari mengunggah penampakan menu makanannya, Engku Emran menuliskan judul di foto itu.

"Not enuf greens (not enough greens- sayuran tidak ada)," tulis Engku Emran di fitur Instagram Story, Senin (6/7/2020).