Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo rayakan 20 Tahun Pernikahan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo sudah berumah tangga selama 20 tahun.

Dalam usai perkawinan ke-20 tahun ini, Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo mengadakan perayaan kecil-kecilan.

Dalam unggahan Instagram-nya, Mayangsari mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada suami tercintanya, Bambang Trihatmodjo.

Dalam foto terlihat, Bambang merangkul Mayangsari.

Lalu di depannya ada sebuah kue dan nasi tumpeng.

"Hari ini menyimpan kisah masa lalu dan cerah. Harapan untuk masa depan. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-20 untuk kami. Still love you too the moon and back," tulis Mayangsari, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (8/7/2020).

• Mayangsari Unggah Kemesraan Saat Panen Jambu, Menantu Bule Bambang Trihatmodjo Gelar Tedak Siten

• Potret Artis Ririn Dwi Ariyanti yang Dianggap Janggal

• Sultan dari Jember yang Beli Rumah Mewah Anang-Ashanty Rp 35 Miliar

• Pacar Ayu Ting Ting Dipuji Ganteng Sama Iis Dahlia

Unggahan Mayangsari ini mendapat komentar dari beberapa rekan artis.

Sebut saja seperti Silvana Herman.

"Happy wedd anniversary cyin barakallahu fii umrik selalu dalam lindungan Dan cinta kasih ALLAH SWT, Aamiin Allahumma Aamiin," tulis Silvana Herman.

"happpy wedding anniversary," tulis Ussy Sulistyawati.