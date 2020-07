Download Lagu Easy MP3 Stray Kids, Video Klip Easy Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Easy dinyanyikan Stray Kids dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Easy dan video klip Easy dalam artikel ini.

Grup Boyband Stray Kids besutan JYP Entertainment merilis MV terbaru mereka berjudul Easy.

Berikut lirik lagu Easy – Stray Kids

Nae mamdaero hae

Mwol hageona malgeona swigeona we gonna

Mwodeun nae kkangdaero hae

Swipge da kkaengpan chigoseo daeum pan

Hanassik da kkaego jepaehage

Mwo naekineun daero nune boineun geollo

Haji mworeul haedo naegen joa boigo

Naega goreun geose huhoe ttawin eopseo

Gyang dakchineun daero golla gaji let it flow

Dongseonambuk eodideunji da buswobeoryeo

I don't care eojjeorago gyang maiweiyeo

Chaenggil mulgeon eopsi lose your mind

Namdeuri mwora haedo so what

Eopgo nolja meokgo nolja

Eotteon mari ogadeunji live your life

Yeah mwodeun jechyeobeoryeo da knock out machi

Neukkimi ganeun daero play it now machi

Eodil bwado neomu Easy

I just make it Easy

Da da da

I make you say wow

Mwolhadeun maldeun mwolhago saldeun

Look at me now

Da eopeobeorigo ga