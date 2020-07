Drakorindo, Download Drakor Crash Landing on You, Streaming Drama Korea Hyun Bin & Son Ye Jin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Hyun Bin dan Son Ye Jin dalam drama Korea, berikut sinopsis Crash Landing on You dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Crash Landing on You.

Bagaimanakah sinopsis Crash Landing on You?

Drama Korea Crash Landing on You berhasil membuat rekor baru.

Crash Landing on You memecahkan rekornya untuk rating penonton drama Korea pada awal tahun 2019.

Drama Korea Crash Landing on You ditayangkan di tvN dan memiliki sebanyak 16 episode.

Crash Landing on You ditayangkan perdana 14 Desember 2019 dan berakhir pada 16 Januari 2020.

Crash Landing on You diperankan oleh dua aktor dan aktris papan atas Korea Selatan.

Pemeran utama drama Korea Crash Landing on You yaitu, Hyun Bin dan Son Ye Jin.

Hyun Bin dan Son Ye Jin didapuk menjadi pasangan dalam drama Korea Crash Landing on You itu.

Sejak ditayangkan, Crash Landing on You menjadi drama Korea favorit di Korea Selatan.