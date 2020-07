Drakorindo, Download Drakor Was It Love?, Streaming Drama Korea Song Ji Hyo dan Song Song Ho Jun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Song Ji Hyo dan Son Ho Jun dalam drama Korea, berikut sinopsis Was It Love? dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Was It Love?.

Bagaimanakah sinopsis Was It Love?

Drama Korea yang tayang mulai 8 Juli 2020.

Was It Love? merupakan drama Korea terbaru Song Ji Hyo dan Son Ho Jun.

Was It Love? disutradarai oleh Kim Do Hyung.

Skenarionya digarap oleh Lee Seung Jin.

Drama ini tayang di JTBC setiap Rabu dan Kamis, pukul 21.30 KST.

Was It Love? juga dikenal dengan judul 'We, Were in Love'.

Drama ini tayang menggantikan slot 'Mystic Pop-up Bar'.

• Drakorindo, Download Drakor Hi Bye, Mama!, Streaming Drama Korea Kim Tae Hee & Lee Kyu Hung

Berikut sinopsis Was It Love berawal No Ae Jung adalah seorag ibu tunggal dan bekerja di sebuah perusahaan film.