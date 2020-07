Ilustrasi. Spoiler atau Sinopsis Komik One Piece Chapter 982, Bertemunya Luffy dengan Page One dan Ulti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat para penggemar karakter Monkey D. Luffy dkk, dalam serial komik One Piece.

Yuk simak, spoiler atau sinopsis komik One Piece chapter 982, bertemunya Luffy dengan Page One dan Ulti.

One Piece adalah sebuah seri manga Jepang, yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda.

Manga ini telah dimuat di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 1997, dan telah dibundel menjadi 91 volume tankobon.

Spoiler One Piece chapter 982

One Piece 982 memiliki beberapa adegan menarik di dalamnya.

Termasuk kapten bajak laut Straw Hat, Monkey D Luffy, yang bertemu dengan dua anggota Flying Six, Ulti and Page One dan Kyoshiro, juga dikenal sebagai Denjiro.

Setelah menerima perintah dari kapten bajak laut Beast dan kaisar Kaido untuk menemukan anaknya Yamato, semua anggota Flying Siz segera meninggalkan perjamuan dan memulai misinya.

Flying Siz terdiri dari X Drake, Page One, Ulti, Black Maria, Who's Wo dan Sasaki.

Ketika sebagian besar dari mereka memutuskan mencari Yamato sendiri-sendiri, Page One dan Ulti memilih untuk pergi bersama.