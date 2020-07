Mengaku Sudah Tak Joblo Lagi, Tapi Rossa Enggan Ungkap Siapa Sosok yang Berhasil Curi Hatinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini penyanyi cantik Rossa mengaku sedang tidak sendiri (single).

Namun ia masih belum ingin mempublikasikan siapa sosok yang sudah mencuri hatinya tersebut.

Rossa pun secara blak-blakan mengungkapkan isi hatinya tersebut kepada Boy William yang berkunjung ke rumahnya.

Boy yang mulanya melakukan house tour di rumah Rossa pun akhirnya terbawa ke dalam obrolan intim.

"Are you single right now?' tanya Boy.